Bayern Munich : le club veut que Cristiano Ronaldo remplace Lewandowski !

Après l’annonce de la signature du Sénégalais Sadio Mané en provenance de Liverpool, le Bayern s’apprête, une fois de plus, à quitter le monde du football dans le tumulte.

Les géants bavarois veulent signer Cristiano Ronaldo pour remplacer Robert Lewandowski, qui veut passer au Camp Nou. La nouvelle est publiée ce mercredi en Espagne par le journal As.

Le numéro sept de Manchester United envisage une continuité à Old Trafford, principalement en raison du fait que les diables rouges n’ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Restant en Angleterre, ce serait la première fois depuis son départ du Sporting en 2003 que la star née à Funchal ne participerait pas à la phase de groupes de la compétition suprême des clubs de l’UEFA.

Les personnes les plus proches de l’as portugais sont déjà conscientes de l’intérêt du décuple champion d’Allemagne et saluent ce transfert à Munich. Si ce transfert est confirmé, le Bayern ajouterait l’un des principaux noms du football aujourd’hui à son luxueux front offensif et continuerait de rester l’un des candidats les plus solides pour remporter la Ligue des champions.

En revanche, Cristiano Ronaldo tenterait un nouveau championnat (le cinquième sur son passage, après les Portugais, Anglais, Espagnols et Italiens) et jouerait dans une équipe synonyme de titres, ce qui faciliterait une éventuelle lutte pour le Ballon. d’Or de France Football et par The Best de la FIFA.

Cette saison, CR7 a marqué 24 buts et fourni trois passes décisives lors des 38 matchs qu’il a joués pour Manchester United.