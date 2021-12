Zota : la danseuse de Serge Beynaud fait des confidences sur le père de sa fille 

La danseuse ivoirienne Zota réside en France depuis plusieurs mois, pour des raisons de maternité. Après son accouchement, Zota a bien voulu accorder une interview à la télé NCI. Dans son échange avec les animateurs, Zota a livré des informations sur l’identité du père se sa fille.

Zota est maman d’une petite fille baptisée Aliya Oli Neilla. Après un accouchement un peu difficultueux (par césarienne) Zota et son conjoint ont convenu qu’elle y séjourne un peu plus pour se refaire une bonne santé. Cependant, Zota ne manque pas d’occasion de ressentir la chaleur de son pays, la Côte d’Ivoire. De fait, elle s’est donnée à cœur joie à une interview via un appel vidéo depuis son domicile.

Interrogée sur l’identité du père de sa fille, Zota a voulu rester réservée. Cependant, elle n’a pas résisté aux questions plutôt insistantes sur la nationalité de celui-ci. «C’est un local ivoirien … il a son passeport», y a répondu Zota sans vouloir en rajouter.

Même si l’accouchement n’a pas été facile révèle-t-elle, le bonheur d’être mère reste indescriptible. D’ailleurs le père de sa fille, est resté à son chevet selon ses dires durent tout le processus, qui s’est finalement soldé par la venue du bébé. «Oui, le père de ma fille était à mes côtés», a révélé Zota, rapporte Afrikmag.

S’il est passionnant d’un côté de vivre cette nouvelle aventure de mère, Zota a avoué qu’elle avait un léger pincement au cœur de ne pas pouvoir être présente au concert de Serge Beynaud qui s’est d’ailleurs tenu le 18 décembre dernier. A l’endroit de tous ses fans, Zota annonce de très belles surprises pour son retour en Côte d’Ivoire.