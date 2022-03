Zlatan Ibrahimovic s’enflamme pour un joueur français : «C’était un génie sur le terrain…»

La défaite retentissante du Real Madrid lors du Clasico du week-end a jeté une nouvelle lumière sur la situation surprenante de quatre membres de l’équipe de Carlo Ancelotti qui ne semblent plus être dans ses plans, à savoir : Gareth Bale, Eden Hazard, Luka Jovic et Mariano Diaz. Selon Marca, l’absence de ses quatre joueurs à une raison.

Depuis son retour au club l’été dernier, l’entraîneur italien a tenté de donner à chaque joueur un nouveau départ et carte blanche pour plaider sa cause. Ces quatre-là, cependant, semblent avoir manqué de temps et d’occasions, regardant plus que jamais en marge.

Bale: Madrid n’est pas sa priorité

Ancelotti a essayé avec le Gallois et plus tôt dans la saison, il semble qu’il soit sur la bonne voie pour la rédemption et un nouveau souffle en tant que membre actif de l’équipe de Los Blancos, mais l’enthousiasme a été de courte durée.

Après sa première blessure de la saison, il semblait que Bale avait décidé de se cacher dans le gymnase et de s’assurer qu’il était prêt pour chaque pause internationale, manquant à peine un match pour le Pays de Galles mais jouant à peine pour son club. Apparemment, après un voyage au Pays de Galles, il est revenu et a présenté au Real Madrid une facture médicale de 30 000 qu’il avait reçue pendant son absence.

Bale a été de plus en plus absent de la vie au Real Madrid et apparemment indifférent à ce sujet. Il n’a joué que deux fois depuis août et, après s’être retiré de l’équipe le matin du match, il n’est même pas allé au stade pour regarder ses coéquipiers contre Barcelone .

Son contrat se termine cet été et il semble qu’il n’y aura pas de fin heureuse à cette histoire. Ce que l’avenir réserve à Bale n’est pas clair, surtout après que son prêt aux Spurs l’année dernière ne se soit pas particulièrement bien passé, Jose Mourinho étant consterné par son approche de l’entraînement.

Hazard : bonne attitude mais loin de Vini, Rodrygo, Asensio…

L’ailier belge est bien considéré au sein du club et ce n’est un secret pour personne qu’il cherche désespérément à faire ses preuves. Il ne manque pas d’efforts, mais la douloureuse vérité dans son cas est qu’il n’a tout simplement pas été au niveau des autres joueurs qui ont des minutes d’avance sur lui.

Ancelotti est un grand fan de l’attitude de Hazard, mais pas tellement de sa condition physique. Les blessures l’ont tourmenté ces dernières années et il semble que cela ait pris une dimension à son jeu; il n’est plus le joueur qu’il était à Chelsea et il a peu à offrir à l’équipe par rapport aux alternatives, surtout compte tenu de la verticalité et du dynamisme qu’Ancelotti aime chez ses larges hommes.

Jovic: Madrid en a marre

Zinedine Zidane a abandonné Jovic et il semble qu’Ancelotti ait fait de même. En plus de ne pas livrer quand on lui en donne l’occasion, le Serbe s’entraînerait mal et ses coéquipiers ne seraient pas impressionnés non plus.

Jovic a demandé à partir en janvier de l’année dernière et s’est rendu en prêt à l’Eintracht Francfort , où il a bien commencé, mais a terminé la saison avec seulement quatre buts en 18 matches de Bundesliga.

Sa mauvaise attitude a fait que même lorsque des opportunités se présentent, comme l’absence de Karim Benzema du Clasico, Ancelotti regarde désormais ailleurs. Il semblerait que ses jours à Madrid soient comptés, si quelqu’un le prend, ce qui était le problème l’été dernier.

Mariano: Pas au niveau de Madrid

Mariano Diaz a été préféré à Jovic contre Barcelone, sortant du banc alors que le Serbe y était resté, mais même ainsi, il est vraiment un dernier recours, ce qui en dit plus sur la situation de Jovic que sur la sienne.

Les entraîneurs en chef successifs de Madrid ont laissé tomber Mariano, peu impressionné, mais le joueur ne veut pas partir, frustrant le conseil d’administration qui essaie de le persuader chaque année.

Il a refusé de rejoindre Rayo Vallecano, même si son salaire aurait été plus élevé, préférant essayer de se battre pour sa place. Il a eu presque autant de blessures que de matchs joués cette saison, mais quand il est disponible, il s’entraîne bien et son attitude est irréprochable, il n’est tout simplement pas au niveau dont Madrid a besoin.