Zlatan Ibrahimovic s’effondre en se remémorant la mort de son frère : «Il m’attendait»

L’attaquant suédois de l’AC Milan s’est exprimé pour la première fois sur la tragédie familiale qui a marqué sa famille, et à la suite de laquelle il a cessé de croire en Dieu.

Zlatan Ibrahimovic est l’un des meilleurs attaquants que le football ait donné, et au cours des dernières décennies aussi l’un des plus remarquables, non seulement en raison de ses buts, de ses performances ou de son leadership, mais aussi en raison de sa personnalité particulière.

L’attaquant suédois ne révèle généralement pas trop de détails sur sa vie privée, ni sur ce que son passé implique au-delà de ses débuts dans le football, et récemment il a voulu s’ouvrir publiquement sur l’un des événements qui a marqué sa vie : la mort de son frère Chapko.

La mort de son frère et sa dure enfance

Au cours des dernières heures, Zlatan a parlé de son passé après avoir présenté son livre «Adrénaline, mes histoires ignorées», sur la façon dont il a vu son père souffrir lorsqu’il était enfant pendant la guerre en Yougoslavie : «Chaque jour, il recevait des nouvelles de la mort de quelqu’un que je savait. Il aidait les réfugiés et essayait toujours de me protéger de tout ça. Quand sa sœur est morte en Suède, je n’étais pas là. Mais quand mon frère Shapko est mort d’une leucémie, je suis parti. Mon frère m’attendait, il est mort en devant moi. Nous avons enterré selon les coutumes musulmanes. Mon père n’a pas versé une larme, jusqu’au lendemain est allé au cimetière et a pleuré du matin au soir. Seulement», raconte le gréviste.

Depuis, Ibrahimovic avoue avoir cessé de croire en la religion : «Je ne crois pas en Dieu. Seulement en moi. C’est ainsi que j’ai appris à transformer la haine en arme. «En plus de ces détails sur sa manière d’être, le Suédois a tenu à raconter comment s’est déroulée son enfance : C’était difficile et problématique. Dès que je suis né, la sage-femme m’a laissé tomber d’un mètre de haut. Toute ma vie a été difficile. C’était différent à l’école. Les autres avaient les yeux bleu clair et un nez normal. J’étais brune, avec un gros nez. Je parlais différemment et bougeais différemment. Les parents de mes camarades de classe ont signé une pétition pour m’expulser. Ils ont toujours me détestait, et au début je réagissais mal, ils me détestaient. Plus tard, j’ai appris à souffrir et à transformer la haine en force», se souvient-il.

Le conflit avec Lukaku

En plus de rappeler ses débuts difficiles, le Suédois a évoqué certaines de ses polémiques les plus marquantes sur le terrain : «J’ai d’abord combattu avec Romagnoli puis avec Salemaker. J’ai réagi pour protéger mon coéquipier, puis il a commencé à m’insulter à niveau personnel. C’était choquant, nous étions coéquipiers à United -explique son fameux match avec Lukaku-. Il a un gros ego, il est convaincu qu’il est de classe mondiale et il est vraiment fort, mais j’ai grandi dans un ghetto et quand quelqu’un Il s’approche de moi la tête levée, je le remets à sa place. C’est pourquoi j’ai évoqué les rituels de sa mère et il a perdu le contrôle. Je dois gérer ça. Je ne déteste personne, pas même Lukaku», a-t-il condamné.