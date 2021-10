Zlatan Ibrahimovic : comment l’attaquant suédois a rencontré son partenaire

Zlatan Ibrahimovic a rencontré sa petite amie Helena Seger d’une manière inhabituelle après que les deux se soient affrontés sur un parking de Malmö. Ibrahimovic a garé sa voiture pour bloquer celle de Seger et après un échange de mots, Zlatan a vu ce qu’il aimait.

L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic est l’un des meilleurs attaquants réguliers de sa génération. Il a eu une longue carrière de plus de 25 ans et compte toujours.

Il est également l’une des personnalités les plus excentriques, charismatiques et controversées du football, très réputé pour ses discours et ses mots empestant une haute estime de soi, souvent mal compris pour de l’arrogance.

Il a failli prendre sa retraite cette année après une grave blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il est en couple avec la mannequin et femme d’affaires suédoise Helena Seger depuis 2002 et les deux ont deux fils ensemble, bien qu’ils ne soient pas mariés.

Les deux se sont rencontrés de manière inhabituelle sur un parking de Malmö. Zlatan a garé sa Ferrari derrière la Benz d’Helena, l’empêchant de quitter le parc. Elle l’a rappelée et là, Zlatan a vu ce qu’il aimait.

Comment Zlatan Ibrahimovic et Helena Seger se sont rencontrés

Helena Seger a raconté comment ils se sont rencontrés dans une interview au Corriere dello Sport : «Il avait mal garé sa Ferrari dans un parking de Malmö. Il l’avait fait d’une manière qui empêchait ma Mercedes de sortir. Assez bourru, je lui a dit de le déplacer tout de suite. Et oui, il a vu quelque chose qui lui plaisait. Ce n’est pas facile de vivre avec lui, mais je l’avoue, ce n’est pas avec moi non plus.»

Les deux sont-ils mariés ou vont-ils se marier ?

Zlatan Ibrahimovic et Helena Seger ont deux fils ensemble, Maximilian et Vincent Ibrahimovic, mais la discussion sur le mariage du couple à un moment donné, a été rejetée par la Suédoise, qui a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas être définie par sa relation.

«Je pense que j’aime Zlatan parce que je lui tiens tête, j’ai moi aussi un passé important et j’ai construit ma carrière avec beaucoup de sacrifices. Se marier pourrait perturber mon sentiment d’indépendance. Je ne veux pas être simplement étiqueté comme la femme d’un joueur ou la gagnante d’un concours de beauté. Je pense que les gens ne savent pas à quel point j’ai étudié, travaillé et combattu.»

Qui est Hélène Seger ?

Helena Seger est une actrice, mannequin et femme d’affaires suédoise de 51 ans. Elle a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 13 ans avec la firme suédoise Gul and Blå et a également travaillé avec plusieurs marques telles que Diesel, Replay, Rabbit, JC, Bonner, Corona and Hooch, Austria Tabak, Slakthuset, FlyMe, Swedish Match et Malaco. Feuille. Elle a une valeur nette de 160 millions de dollars.