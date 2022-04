Zlatan Ibrahimovic : c’est l’endroit impressionnant que qu’il utilise pour son entraînement

Parler de leadership et d’influence au FC Barcelone, c’est parler de Gerard Piqué, qui, en plus d’être très respecté pour sa carrière exceptionnelle de défenseur central, se distingue également parmi ses coéquipiers pour posséder une intelligence vraiment prodigieuse.

Gerard, qui vient d’une des familles les plus riches de Barcelone, s’est distingué tout au long de sa jeunesse pour être un bon élève, en fait, le Catalan aurait pu étudier n’importe quelle carrière universitaire sans que cela représente un défi pour lui, cependant, sa passion pour le football c’était beaucoup plus gros.

Le défenseur, qui a toujours été très éloquent sur ses réseaux sociaux et ses déclarations publiques, est un exemple vivant que le talent du football et la préparation académique peuvent aller de pair, en fait, l’une de ses plus grandes réalisations a été de briser la stigmatisation selon laquelle les footballeurs ne sont pas très intelligent.

Selon Joan Piqué, le père de Gerard Piqué, le QI de son fils est supérieur à 140. En fait, début 2018, le joueur a surpris tous ses collègues après avoir quitté le football pendant quelques semaines pour étudier à Harvard, l’une des universités les plus prestigieuses de le monde.

Qu’est-ce que Gerard Piqué a étudié à Harvard ?

Piqué a été l’un des participants à une maîtrise dédiée aux affaires du divertissement, des médias et du sport, où il a acquis des connaissances très précieuses qu’il a appliquées avec succès à toutes ses entreprises, car, en dehors du terrain, il se distingue également par sa ruse envers vous affaire avec eux.

Gerard Piqué s’est aventuré dans différents domaines tels que la représentation des joueurs et l’immobilier, cependant, ses investissements les plus réussis ont été réalisés via sa société Kosmos, qui se consacre, entre autres, à la production et à la promotion d’événements sportifs.