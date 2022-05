Zlatan Ibrahimovic avoue enfin la vérité : «C’est mon meilleur ami dans le monde du football…»

Tout comme Lionel Messi a Luis Suárez, Cristiano Ronaldo a noué un lien très particulier avec Marcelo et Neymar a toujours dit qu’il voyait Dani Alves comme un frère, Zlatan Ibrahimovic a longtemps avoué le nom du meilleur ami qu’il ait dans le monde du football.

Déjà lors de son deuxième passage à l’AC Milan, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe senior suédoise a déclaré qu’après avoir passé du temps avec lui dans quatre pays différents, il avait réussi à établir une excellente relation sur et en dehors du terrain avec le Brésilien Maxwell

«Nous avons eu un bon temps. Nous avons tous les deux fait une belle course. Nous avons remporté de nombreux trophées ensemble. (Maxwell) est mon meilleur ami dans le monde du football et je suis heureux de pouvoir partager le bonheur avec lui. C’est un gars incroyable. Et il a beaucoup de patience pour me supporter. C’est une grande capacité», a déclaré Ibracadabra, dans des mots (2020) qui sont partagés sur le site officiel de l’UEFA.

Tous deux sont nés en 1981, tous deux ont joué à l’Ajax, tous deux étaient à l’Inter, tous deux passés par le FC Barcelone à l’époque de Pep Guardiola et tous deux ont marqué de leur empreinte le projet qui a complètement changé le Paris Saint-Germain.

Zlatan Ibrahimovic et Maxwell ont été partenaires pendant 11 saisons et ont célébré ensemble des titres dans 4 pays différents. Le bal les a amenés à construire une relation fraternelle.