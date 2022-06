Zinédine Zidane tournerait le dos au Real Madrid pour pouvoir diriger Lionel Messi

La principale motivation de Zinédine Zidane pour accepter de diriger le Paris Saint-Germain ne serait pas l’argent, bien qu’il toucherait un salaire astronomique de 20 millions d’euros, mais sa motivation serait l’opportunité de diriger Lionel Messi.

La nouvelle rivalité entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est née après la dispute autour de la signature de Kylian Mbappé, une confrontation remportée par les Parisiens avec le renouvellement du contrat du Français, cependant il semblerait que cette confrontation entre la maison blanche et le PSG aura plus de chapitres.

La nouvelle polémique entre le Real Madrid et le PSG tournerait autour de la possible trahison que ressentirait la maison blanche si finalement l’une de ses plus grandes idoles, Zinedine Zidane, finissait par diriger le club parisien. Et tout semblerait indiquer qu’il y aurait un accord de principe entre l’entraîneur français et le Paris Saint-Germain.

Malgré les rumeurs sur la possibilité de diriger le PSG et l’équipe de France en même temps, Zidane aurait une autre motivation pour diriger le Paris Saint-Germain. Ce ne serait pas l’incroyable salaire de 20 millions d’euros qu’il toucherait mais l’opportunité de diriger la star argentine Lionel Messi.