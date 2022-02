Zinedine Zidane met son équipe de travail en alerte

David Bettoni et d’autres membres de son équipe de travail ont été informés qu’ils pourront se rendre à Paris, bien que l’intention du Français reste l’équipe de France.

Nul doute que la rencontre entre le PSG et le Real Madrid sera déterminante pour l’avenir de l’équipe parisienne. Une victoire du club parisien signifierait que Pochettino continue sur le banc du Parc des Princes pour le moment.

Mais une élimination dès la Ligue des champions peut provoquer un véritable séisme dans le banc parisien. Et que pourrait signifier l’arrivée de Zinedine Zidane ?

Le meilleur exemple est que l’équipe de France est en alerte pour un éventuel déplacement à Paris. A commencer par son bras droit au Real Madrid, David Bettoni. Ainsi que d’autres membres du groupe le plus proche de Zidane pendant son temps avec l’équipe blanche.

Cette situation, uniquement conditionnée à une catastrophe au club parisien, ne signifie pas que le souhait principal de Zidane soit de prendre en charge le banc de l’équipe de France.

Plus que tout, car l’ancien entraîneur blanc est à un moment de sa vie où il veut juste profiter du temps libre avec sa famille. Et le risque d’aller à Paris, c’est perdre ce statut et retrouver la dynamique des entraînements et des matches. Et tout cela loin de Madrid.

Et il faut rappeler que ce stress du travail quotidien a été l’une des raisons de son départ du club blanc. Et en plus, cela l’obligerait à quitter Madrid et à aller vivre à Paris. Et il est bien connu que Zidane est extrêmement heureux dans la capitale espagnole.

Cela nous amène au scénario prioritaire que gère Zidane, qui n’est autre que de pouvoir prendre en main l’équipe de France. D’abord parce que c’est son grand désir même s’il est conscient qu’il doit attendre ce qui se passe en Coupe du monde au Qatar et avec l’avenir de l’actuel sélectionneur, Didier Deschamps.

Mais aussi être entraîneur lui permettrait d’aspirer au meilleur de son pays et de pouvoir conserver sa résidence à Madrid. Zidane n’aurait qu’à voyager aux dates de sélection et les autres pourraient conserver leur résidence à Madrid avec leur famille.