Zinédine Zidane : l’ex entraîneur du Real Madrid rend un vibrant hommage à Bernard Tapie

Luis Suarez, joueur de l’Atletico Madrid, a analysé la victoire de son équipe contre le FC Barcelone au Wanda Metropolitano. Une victoire qui a clôturé la belle semaine des colchoneros. L’Uruguayen a été l’un des buteurs de la soirée.

«Heureux de la victoire de l’équipe, c’est ce que nous voulons. Je porte le maillot de l’Atlético, c’est toujours important de gagner. L’adversaire devant est spécial à cause de ce que j’ai vécu. Mon travail est de me donner à 100% à l’Atlético et j’ai fait ce que j’ai pu», a déclaré le joueur en paroles à MoviStar.

Le Sud-Américain a reconnu qu’il avait déjà en tête de ne pas célébrer s’il marquait. «Je savais déjà (que j’allais m’excuser), pour l’affection, le respect, pour la carrière qu’il a eue au Barça, pour le moment que traversent les coéquipiers. C’est difficile pour eux, c’est pourquoi je le respecte», a-t-il commenté.

Concernant son geste controversé au téléphone, il a précisé que c’était «pour les gens qui savent que j’ai toujours le même numéro de téléphone et que je continue à l’utiliser». Était-ce pour Koeman ? Le journaliste lui a demandé. «Pas du tout, mais s’il veut le prendre à cœur…», a-t-il répondu. «J’avais rendez-vous avec mes garçons qui allaient faire ce geste», a-t-il déclaré.

Un stade portant son nom

L’Uruguayen a déclaré que pour lui, c’était «une fierté» d’entendre le métropolite chanter son nom. «Que les gens qui ont souffert l’an dernier n’aient pas fêté le titre de champion, l’Atlético n’avait pas gagné depuis longtemps. C’est un signe de l’affection que les gens ont pour moi, qui savent qu’on travaille pour que l’Atlético soit au top», a-t-il expliqué.

«Quand on a des joueurs de qualité, à un bon niveau, qui font la différence, on se sent plus à l’aise. Comme avec Lemar, Joao, Antoine, Correa … C’est difficile pour le coach de décider qui joue, ce n’est pas facile car ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité», a-t-il réfléchi pour terminer en disant : «Il faut applaudir parce qu’on joué un match parfait».