Zinedine Zidane : «Je n’oublierai jamais ce joueur africain»

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé est visé par des menaces de mort taguées sur la fresque qui lui est dédiée à Bondy, sa ville d’origine. L’ancienne maire de la ville a également été prise pour cible.

La tension est telle que la fresque géante qui trône sur un immeuble de Bondy a été vandalisée ce week-end. Des tags y ont été inscrits. «Thomasin nique ta mère», pouvait-on notamment lire, ce qui renvoie évidemment à la campagne municipale.

L’autre tag prenait, lui, à partie Kylian Mbappé, le héro bondynois. «Mbappé tes mort» (Mbappé t’es mort), a-t-il été inscrit, créant un certain émoi dans le quartier.

Il s’agirait de se ressaisir un peu

L’ancienne maire n’a pas manqué de réagir. «Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique», a-t-elle fait savoir dans un message posté sur Facebook.

«Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois.

Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé.»

Si le joueur du PSG n’a pas réagi, il n’a pas forcément été étonné de ces menaces. La faute aux attaques dont a été victime une jeune fille malade, Camille, sur les réseaux sociaux après lui avoir simplement souhaité une bonne année. Un déferlement qui l’a cette fois incité à pousser un coup de gueule.

«La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu», a-t-il écrit après avoir souhaité une bonne année et rendu hommage à la jeune fille.