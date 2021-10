Zinédine Zidane dit «Non» à Manchester United

Selon les informations du journal ESPN ce mardi, l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane n’est pas intéressé par l’offre du Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer est toujours soutenu par la partie noble de United, mais à chaque fois de manière plus tiède. La défaite contre Liverpool par 0-5 semble avoir activé le protocole d’urgence, ou c’est ce qu’on extrait des informations publiées par ‘The Sun’.

Le tabloïd britannique note que le club a demandé à un agent de scruter l’horizon et de connaître les exigences contractuelles et leur projet pour l’équipe de quatre grands entraîneurs . Ainsi, ceux choisis pour remplacer le Norvégien si besoin : Zinédine Zidane, Antonio Conte, Brendan Rodgers et Erik ten Hag .

Les deux, Zizou et Conte sont libres, contrairement aux entraîneurs Leicester et Ajax, un fait qui les rend les deux la plupart des options souhaitables sur la liste. En ce qui concerne Zidane, il apparaît comme une possibilité d’avenir pour tout poste de direction dont l’avenir a bousculé depuis qu’il a fait ses valises et quitté le Real Madrid cet été.

La Juventus rêvait de lui avant de signer Allegri, le PSG et Tottenham sont également apparus à son horizon, et Newcastle, le nouvel homme riche de la planète football, a également fantasmé sur la possibilité de l’avoir comme chef d’orchestre , chose qu’il n’a pas séduite l’ex-Madridista.

Car, selon ESPN , il ne fait pas non plus la proposition mancunienne. «Zidane n’est pas pressé de reprendre l’entraînement et attend l’occasion idéale de se présenter», disent- ils .