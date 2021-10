Zinedine Zidane : dernier match en tant que joueur

L’attaquant de la Juventus a été handicapé par une blessure et manquera les duels contre le Paraguay, à Asunción, et contre l’Uruguay et le Pérou au Monumental.

Paulo Dybala était mécontent aujourd’hui de l’appel de l’équipe nationale argentine pour la prochaine date triple des éliminatoires sud-américains contre le Paraguay, l’Uruguay et le Pérou.

«Après l’évaluation de ses études médicales, il a été décidé que le footballeur Paulo Dybala serait mécontent de l’appel à la triple date d’octobre», a publié le Twitter officiel de l’équipe argentine.

Le Cordoue s’est blessé à la cuisse gauche le 26 septembre lors de la victoire 3-2 de la Juventus sur la Sampdoria, avec un but de sa part, pour le championnat italien. L’ancien Córdoba Institute a été remplacé après 21 minutes de la première mi-temps.

Lors du match contre le Venezuela à Caracas, qui s’est terminé 3-1 en faveur de l’Albiceleste, Dybala est entré à 10 minutes de la fin du match par Guido Rodríguez.

Après le match contre le Brésil, suspendu en raison de l’entrée d’une personne extérieure à l’organisation, l’Argentine a battu la Bolivie 3-0 à Núñez et le Cordouan n’a vu aucune action.

Lionel Scaloni l’a quand même convoqué, accompagné de l’illusion du footballeur d’arriver dans une condition physique optimale, mais le résultat de l’examen médical ne lui a laissé aucune chance.

Dans la même situation se trouve le milieu de terrain Exequiel Palacios, blessé à la cheville droite, même s’il reste jusqu’à présent parmi les appelés.