Zinedine Zidane de retour à Madrid

Dans un peu plus de quinze jours, le nom du Ballon d’Or 2021 sera connu. En attendant le 29 novembre, soir de la cérémonie de remise du trophée, les spéculations continuent et les noms de Karim Benzema, Lionel Messi ou encore Robert Lewandowski reviennent encore et toujours.

Pour Lothar Matthäus, le choix est fait et bien fait. Et s’il vote pour l’attaquant polonais du Bayern, il n’en concède pas moins que Benzema n’était pas loin d’y avoir droit. Mais selon lui, quelque chose fait la différence.

Interrogé sur la chaîne Movistar+ , le champion du monde 1990 avec l’Allemagne s’explique : «Je veux que Lewandowski remporte le Ballon d’Or parce que l’année dernière, il le méritait déjà. Cette année, il en est encore plus proche et il est mon favori. Benzema a réalisé une excellente saison, mais il n’a pas remporté de titre. Il a été éliminé au début de l’Euro avec la France et n’a pas été champion avec le Real Madrid.»

Pour l’ancien du Bayern, le titre remporté par les Bleus en Ligue des Nations ne serait donc pas un véritable trophée à mettre à l’actif de Karim Benzema.

À moins qu’il ne s’agisse d’un simple oubli. Reste désormais à savoir si les votants pour le futur Ballon d’Or auront eu le même raisonnement que lui au moment de faire leur choix.