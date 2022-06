Zinédine Zidane avoue la vérité : «Marcelo est un…»

Interrogé sur le meilleur stade du monde où jouer, Luka Modric, légende du Real Madrid et figure de proue de l’équipe nationale croate, a immédiatement choisi la pelouse du Santiago Bernabéu. Et Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier dans l’équipe merengue, a fait exactement le même choix.

Pendant plusieurs saisons, alors qu’il faisait encore partie du Real Madrid, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale portugaise a été invité à mentionner le terrain le plus spécial à jouer sur toute la planète. Et tout comme Lukita, il a opté pour le terrain du plus grand club de tous les temps.

C’est vrai, pour El Bicho, le meilleur stade qui existe est le Santiago Bernabéu. «Le meilleur stade pour jouer ?», lui ont- ils demandé, dans une vidéo (2017) publiée sur la chaîne officielle de la FIFA. Et le quintuple vainqueur de l’UEFA Champions League, qui a également remporté le Ballon d’Or à cinq reprises, a simplement répondu : «Le Santiago Bernabéu».

Comme nous l’avons souligné au début, il s’agit d’une déclaration que Cristiano Ronaldo a publiée alors qu’il faisait encore partie du Real Madrid. Bien sûr, nous doutons que ce soit une réponse qui change aujourd’hui.

Au-delà du fait qu’il mettrait sûrement maintenant en évidence Old Trafford parce que c’est sa maison avec Manchester United, ce qu’il a vécu au Bernabéu est imbattable.

C’est la propriété dans laquelle il a eu la présentation la plus épique de toute l’histoire, dans laquelle il a joué dans la meilleure performance individuelle de toute sa carrière et dans laquelle il a joué pendant plusieurs saisons consécutives.