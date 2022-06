Zinedine Zidane avoue : «Je le dis et J’insiste. C’est le meilleur attaquant français…»

Robert Lewandowski aura tout convenu avec Barcelone et attend juste que le club espagnol organise sa signature du Bayern vers Catalogne.

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, l’attaquant polonais ne sera intéressé que par le Barça et aura refusé d’autres offres.

Lewandowski, 33 ans, aura un accord verbal de trois ans avec le club catalan. Barcelone doit maintenant pouvoir rendre le transfert possible avec le club bavarois.

Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern – but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCB

Lewa has verbal agreement on a three year deal with Barça.

More: https://t.co/7LbOWDUhet pic.twitter.com/OR3k2wBD0B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022