Zinedine Zidane au PSG, l’annonce choc !

Bien décidé à faire de Zinedine Zidane son nouvel entraîneur, le PSG aurait formulé une offre impossible à refuser au champion du monde 98.

Les jours de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain sont-ils comptés ? A en croire Mundo Deportivo ou le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi, le technicien argentin, un an après son arrivée dans la capitale pour remplacer Thomas Tuchel, pourrait à son tour ne pas passer l’hiver.

Conséquence des prestations offertes par les Parisiens depuis le début de saison mais également de ses propos tenus, jeudi, dans les colonnes de L’Equipe.

La teneur de l’entretien accordé par l’ancien défenseur central aurait en effet surpris en interne. Et un départ de Mauricio Pochettino serait d’autant plus à l’étude que l’identité de son remplaçant aurait déjà été trouvée. Et comme évoqué depuis plusieurs semaines, Doha aurait jeté son dévolu sur Zinedine Zidane, avec une offre impossible à refuser.

Sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid au printemps dernier, le technicien tricolore a pourtant déjà repoussé les offres de Newcastle et Manchester United en Angleterre ou d’Al-Saad au Qatar.

Mais s’il semblait faire de l’équipe de France sa priorité, la succession de Didier Deschamps devant être ouverte à l’issue de la Coupe du monde en décembre 2022, le PSG ne le laisserait clairement pas insensible.

Les discussions auraient déjà débuté et devraient s’intensifier selon le quotidien catalan, le journaliste qatari Mohammed Saeed Alkaabi annonçant une offre du club de la capitale pour «très bientôt».