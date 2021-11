Zinedine Zidane au PSG, c’est fait ?

Malgré son grand talent, la légende de l’Argentine n’a jamais remporter le Ballon d’Or. Maradona a presque tout remporté sauf ce précieux trophée. Quelles sont donc les raisons ? Éléments de réponse

Diego Armando Maradona a joué pendant 22 ans entre 1976 et 1998. Il s’est révélé surtout lors de son passage aux Argentinos Júniors (1979 et 1980), sa campagne à Boca (1981), son passage au Barça (1982-84) et, notamment son séjour à Naples (1984-91).

Dans cette dernière étape, il a remporté la Coupe du monde 1986 au Mexique avec l’Argentine avec une notoriété absolue et a été finaliste de la Coupe du monde en Italie en 1990. Cependant, il n’a pas de Ballon d’or à son palmarès, qui devrait être décerné pour ses mérites.

Les règles de l’époque ont trahi Maradona

En effet, en 1995, France Football lui a décerné un «Ballon d’or d’honneur pour sa carrière» en guise de rattrapage. Qu’est-ce qui s’est passé? Simplement, la réglementation de la récompense dans ses années 80 dorées ne le permettait pas.

France Football a créé le prix en 1956 pour récompenser le meilleur joueur européen de l’année ayant participé à la compétition internationale. Pelé , la sensation mondiale du football entre 1957 et 1977, en particulier dans les années 1960, a été la première grande victime en tant que Brésilien.

Et Maradona , en tant qu’Argentin, a pris le relais du triste soulagement. Il en a remporté un que la FIFA lui a offert pour son extraordinaire Coupe du monde 1986, mais ce n’était pas France Football.

Curieusement, Maradona ne pouvait pas trop profiter de ces deux Ballons d’Or. L’honneur a été perdu dans l’incendie de 2014 à la maison familiale Maradona dans le quartier de Buenos Aires de Villa Devoto.

A l’occasion de ses 60 ans et d’une interview accordée à France Football, il aurait apparemment réussi à obtenir que le magazine lui donne une réponse. Et il a disparu de la Coupe du monde 1986 en 1989 lorsqu’un groupe de criminels liés à la Camorra a cambriolé la Banque de Naples, un lieu choisi par Maradona pour conserver certaines de ses pièces les plus précieuses, comme ce Ballon d’or de la Coupe du monde. On dit qu’il a été fondu pour faire des lingots d’or.

En 1995, il y a eu un changement dans les règles pour permettre aux footballeurs non européens d’être choisis tant qu’ils appartenaient à un club de ce continent. L’attaquant libérien George Weah (Milan) a été le premier à profiter de l’ouverture cette même année.

Les Brésiliens Ronaldo Nazario (1997, Barça-Inter, et 2002, Real Madrid), Rivaldo (1999, Barça), Ronaldinho (2005, Barça) et Kaká (2007, Milan) ont également profité du nouveau règlement pour l’emporter.

Les règles ont été à nouveau modifiées en 2007 afin que les footballeurs de toute nationalité et de tout club du monde entier puissent être choisis pour le prix, bien qu’il ait toujours été remporté par des joueurs de clubs européens. Par exemple l’Argentin Leo Messi , avec six Ballons d Ou avec le maillot du Barça (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019), peut-être ceux que son compatriote Diego Armando Maradona aurait gagnés dans les années 80.