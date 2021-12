Zinedine Zidane au PSG, c’est annoncé !

A en croire la presse espagnole, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain est bel et bien acquise. A quelques mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé assure n’avoir encore rien tranché.

«Mon avenir ? Je ne sais pas, je ne sais pas encore», a ainsi récemment confié le Bondynois, ajoutant: «Je suis à Paris aujourd’hui. J’ai déjà dit que j’ai passé cinq années extraordinaires ici, que j’y ai apprécié chaque moment et que je continue à le faire. Ici, il y a beaucoup de choses importantes qui vont venir, de grandes opportunités…»

Vu d’Espagne, la signature du champion du monde tricolore au Real Madrid est pourtant entendue. C’est le message diffusé ce vendredi par les deux quotidiens madrilènes. «Le plan du Real», titre ainsi AS, qui explique que «Le Real prépare la prochaine saison avec Mbappé parce que sa signature est actée» et qu’«Ancelotti songe à une attaque composée de Kylian, Benzema et Vinicius».

«Ici, il ne se sentira pas le troisième de l’affiche, comme cela arrive au PSG avec Messi et Neymar, confie une source du club dans As. Ici, il sera l’axe d’un projet ambitieux dont il espère faire tomber amoureux le monde entier», a ainsi fait savoir une source du Real.

Et le ton est peu ou prou le même dans les colonnes de Marca. «Le Real ne craint pas le PSG», titre le quotidien madrilène, qui s’attend à une contre-attaque du club de la capitale.

Mais les dirigeants madrilènes seraient convaincus de la volonté du Bondynois de rejoindre les Merengue. Sa petite phrase au sujet du ‘processus’ nécessaire en vue d’un Ballon d’Or attesterait de sa volonté à rejoindre un club plus grand que le PSG.