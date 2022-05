Zinedine Zidane a demandé à Florentino Pérez de l’expulser, mais il l’a ignoré et maintenant…

Zinedine Zidane n’a jamais pris au sérieux la figure de Rodrygo Goes. L’entraîneur français ne le considérait pas comme un mauvais joueur, mais il le voyait en manque pour réussir au Real Madrid, ce qui l’a amené à demander à Florentino Pérez de le transférer, pour gagner de l’argent utile pour renforcer d’autres positions dans l’effectif.

Florentino Pérez, cependant, avait d’excellents rapports sur Rodrygo, il a donc refusé de le transférer, attendant que le Brésilien explose enfin. Et le temps a fini par lui donner raison, car Rodrygo a assumé son rôle de catalyseur, pour être la clé de l’excellente saison du Real Madrid, comme il l’a démontré lors du match contre Chelsea, dans lequel il a marqué le but décisif pour remporter les éliminatoires des prolongations.

Rodrygo est également apparu à nouveau dans le match clé pour remporter la Ligue, contre l’Espanyol, marquant les deux premiers buts pour ouvrir le score.

Un déclencheur idéal

Le remplacement de Rodrygo et ses bonnes performances ont conduit plusieurs clubs européens à s’interroger sur sa situation. Le Real Madrid a payé un total de 45 millions à Santos pour le signer, les acheteurs ont donc mis des offres de plus de 50 millions sur la table.

En effet, des offres de prêt sont également arrivées, avec l’envie d’avoir une grande perle qui ne joue pas autant qu’elle le mérite par niveau.

La réponse du Real Madrid a cependant toujours été négative. Carlo Ancelotti considère Rodrygo comme un remplaçant de luxe, un footballeur qui ne se plaint pas et qui apporte toujours des choses positives lorsqu’il sort du banc.

C’est vrai que c’est difficile pour lui d’être titulaire, mais en ce moment il est idéal pour jouer comme un révulsif. Ce sera une autre histoire si l’attaquant demande plus tard à grandir, mais pour le moment il est incessible.

La patience est la clé

Après être devenu la nouvelle perle de Santos, le Real Madrid n’a pas hésité et en 2019 a écouté les grands rapports présentés par Juni Calafat et a mis 45 millions d’euros sur la table pour acquérir les services de Rodrygo Goes.

Bien qu’il ait toujours été comparé à Vinícius, le nouveau talent était moins habile avec le ballon à ses pieds, mais plus vertical et avec beaucoup plus d’odorat que Vinícius.

Le gros problème est qu’étant très jeune, il a dû s’adapter au football européen et se battre pendant des minutes dans une équipe avec beaucoup de compétition.

Au final, Zidane a demandé son départ, mais Florentino Pérez a été patient et l’a gardé dans l’équipe. Cette saison, il a été remplaçant d’Ancelotti, mais il est néanmoins apparu à des moments précis qui lui ont valu la continuité. Rodrygo n’est pas à vendre.

