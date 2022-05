«Zidane va peut-être prendre ce club», le président de la FFF fait une grosse annonce

Dans une interview accordé à L’Équipe, Noël Le Graët, le Président de la Fédération Française de Football a évoqué la possible succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

Mais quand on lui a demandé si Zidane serait le remplaçant de Deschamps s’il partait, Le Graet a tempéré et fait une annonce qui fait déjà du bruit.

«Déjà, il faut faite attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités que l’on imaginait à peine. Dans l’esprit des Français, il peut être un successeur.

Mais ce n’est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. Vous me voyez dire aujourd’hui : ‘C’est Zidane qui va remplacer Deschamps ?’ On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG.

Pour l’équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd’hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde», a-t-il déclaré.

Didier Deschamps sera en fin de contrat après la Coupe du monde 2022 et son futur ne sera discuté qu’après le tournoi.

«On discutera après. Il y a le salarié qu’il est. Mais c’est aussi un ami. J’ai avec lui des rapports d’une grande courtoisie. […] Didier n’a pas besoin de ça. On se verra à la fin de la compétition s’il a encore envie de continuer. On passera le temps qui convient à Guingamp», ajoute Le Graet.