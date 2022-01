Zidane sera le nouvel entraîneur de Messi et Neymar au PSG en milieu d’année

Coutinho jouera pour Aston Villa et après de nombreuses négociations, le journaliste Fabrizio Romano confirme que l’équipe anglaise paiera 65% du salaire du Brésilien.

Le FC Barcelone a réalisé l’une des sorties les plus attendues : celle de Philippe Coutinho. Après des négociations ardues, le milieu de terrain brésilien jouera pour l’Aston Villa. Mundo Deportivo retranscrit ce que Fabrizio Romano a dit et c’est que le club anglais paiera 65% du salaire de l’ancien Liverpool.

Coutinho a fini par dévaluer à Barcelone

Le transfert de Coutinho à Aston Villa a été confirmé jusqu’à la fin de la saison. Deux questions restaient à définir : l’option d’achat et le pourcentage de salaire dont les Anglais seraient responsables.

Enfin, ce sera une option d’achat et non une obligation comme le voulait Barcelone, qui est stipulé entre 35 et 45 millions d’euros et les Villains devront faire face à 65% du salaire du Brésilien.

Le départ du milieu de terrain brésilien, et le fait que Barcelone n’aura pas à payer 50% de son salaire comme prévu, permettront aux Catalans d’économiser près de 7 millions d’euros de masse salariale. Avec le départ de Coutinho résolu, le Barça pourra marquer Ferran Torres et sera sous le commandement de Xavi.

Quelle est la valeur marchande actuelle de Coutinho

Loin étaient les 120 millions que Barcelone a payés à Liverpool en 2018 pour rester avec Coutinho. Le séjour du Brésilien en Espagne a été pour le moins irrégulier et a fortement dévalorisé le milieu de terrain. Actuellement, selon Transfermarkt, son prix n’est que de 18 millions.