Zidane, Conte et Rodgers attendent dans les coulisses pour remplacer cet entraîneur

Manchester United a perdu 2 de ses 3 derniers matchs et Ole Gunnar Solskjaer doit s’améliorer sinon Zinedine Zidane et Antonio Conte sont prêts à prendre le poste à Old Trafford.

La saison de Manchester United est confrontée à une période mouvementée au début malgré quelques semaines à peine. Le travail impressionnant accompli par le conseil d’administration pendant la fenêtre de transfert a vu Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo arriver à Old Trafford pour un total de 123 millions de livres sterling.

Avec un tel investissement, tous les regards se tournent désormais vers Ole Gunnar Solskjaer pour enfin remettre le premier trophée de United en plus de 4 ans. La qualité des joueurs ou l’investissement ne peuvent plus être une excuse, le travail repose désormais uniquement sur l’entraîneur.

Une victoire convaincante 5-1 lors de la première journée, suivie d’une défaite 3-0 contre Newcastle United, laissait présager une nouvelle aube à United.

Mais une défaite 2-1 contre les Young Boys en UEFA Champions League, une mince et peu convaincante victoire 2-1 sur West Ham United ce week-end (qui nécessitait un arrêt dans les arrêts de jeu et un penalty manqué par Mark Noble), et maintenant un Défaite 1-0 contre West Ham United lors de la Coupe Carabao, les doutes commencent à s’installer à Manchester United.

2 défaites au cours des 3 derniers matchs sont inquiétantes et si l’amélioration n’est pas apportée lors des prochains matchs, Ole Gunnar Solskjaer pourrait perdre son poste d’entraîneur de Manchester United. Quels sont les entraîneurs susceptibles de remplacer Solskjaer à Old Trafford ?

Zinedine Zidane

Le Français Zinedine Zidane est sans emploi depuis sa démission du Real Madrid cet été. L’ancien milieu de terrain et entraîneur a connu beaucoup de succès en pirogue, remportant déjà 3 titres de l’UEFA Champions League et 2 en Liga espagnole.

Ses références et son mode de fonctionnement conviendraient parfaitement à un club de la stature de Manchester United. De plus, dans les livres de United, il y a maintenant deux de ses anciens joueurs; Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane.

Les deux joueurs ont formé l’épine dorsale de l’équipe de Zidane qui a remporté 3 titres consécutifs de l’UEFA Champions League et ils sauront ce qu’il faut pour gagner avec Zidane. Couplé à Pogba, avec qui Zidane a toujours voulu travailler, le coach aurait le noyau de son équipe dès qu’il franchirait les portes.

Antonio Conté

Homme dont la réputation le précède et champion d’Italie la saison dernière, Antonio Conte serait une véritable aubaine pour Manchester United.

Il serait également le remplaçant parfait d’Ole Gunnar Solskjaer, car l’entraîneur italien est connu pour solidifier ses équipes avant de mettre en œuvre un football rapide et passionnant.

Antonio Conte a l’avantage de bien connaître la Premier League anglaise, pour avoir entraîné Chelsea plus tôt. Il sait également gagner en Angleterre, remportant le championnat lors de sa première saison avec Chelsea et remportant par la suite la FA Cup.

Antonio Conte est un vainqueur en série, gagnant dans tous les clubs et il est exactement l’homme dont United a besoin pour remporter des trophées.

Brendan Rodgers

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, est une option à domicile pour Manchester United en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer.

Rodgers a amené Leicester City à terminer régulièrement dans le Top 5 de la Ligue avec un budget limité. Il aurait également l’impression qu’il a des affaires inachevées dans le Big 4, ayant été licencié par Liverpool plus tôt.

Il a brisé son trophée en remportant la FA Cup la saison dernière et le Community Shield cette saison. Il ne sera pas la première option, mais il est certainement une option pour Manchester United s’ils devaient se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer.