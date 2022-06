Zidane à propos du PSG : «Ne jamais dire jamais»

Zinedine Zidane, à l’occasion de ses 50 ans, a été interviewé par L’Equipe et parmi les différentes questions qui lui ont été posées sur la possibilité de reprendre à l’avenir le commandement technique du Paris Saint-Germain, il n’a pas fermé les portes d’arrivée au club parisien.

«Ne jamais dire jamais. Surtout quand on est entraîneur. Quand j’étais joueur, je pouvais choisir presque n’importe quel club. En tant que manager, il n’y a pas 50 clubs dans lesquels vous pouvez aller. Vous avez deux ou trois possibilités. Si je retourne dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour ça que je ne peux aller dans aucun club», a avoué l’entraîneur français.

Zidane a été interrogé sur les moments les plus émouvants en tant qu’entraîneur du Real Madrid : «C’est difficile. Le but de Bale contre Liverpool ? Le but de Cristiano Ronaldo face à la Juventus ? Ce coup de vélo, où nous sommes allés à Turin et avons gagné 3-0 (match de quart de finale 2018). C’était époustouflant.»

«Aussi le but de Ronaldo, encore, quand on a battu la Roma à mes débuts sur le banc en Ligue des champions (2-0 en 8e de finale en mars 2016). Tous les joueurs sont venus vers moi et m’ont sauté dans les bras. C’était touchant. Vous pouvez voir, vous pouvez voir sur la photo que je ressemble à un gamin. J’ai eu ces moments en tant que joueur, mais c’est un autre niveau en tant qu’entraîneur».