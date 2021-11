Zendaya : elle s’affiche en robe noire dos nu pour l’événement Ballon d’Or 2021

Zendaya et Tom Holland ont été photographiés alors qu’ils avaient l’air incroyable et posaient sur le tapis rouge de l’événement spécial à Paris, en France.

Zendaya, 25 ans, a fait tourner les têtes le 29 novembre lorsqu’elle s’est présentée à la cérémonie de remise des prix du Ballon d’Or 2021 dans une magnifique robe noire qui révélait la peau dans le dos.

L’actrice a été rejointe par son petit ami Tom Holland , 25 ans, qui portait un smoking noir et blanc classique, alors qu’elle sortait d’une voiture à Paris, en France, et a été photographiée et filmée en marchant puis en posant sur le tapis rouge.

Elle était magnifique alors qu’elle se tenait avec confiance devant les différentes caméras et affichait son choix de mode, qui comportait une section nouée dans le dos

La beauté a ajouté des talons noirs au look et a porté ses longues mèches dans un style qui comprenait une partie latérale. Elle a également bercé des boucles d’oreilles épaisses et un maquillage classique subtil qui a fait ressortir certains de ses meilleurs traits du visage.

L’événement étoilé auquel Zendaya et Tom ont assisté est présenté par France Football et récompense certains des meilleurs footballeurs du monde entier.

Lionel Messi du football du Paris Saint-Germain a reçu son septième Ballon d’Or lors de la cérémonie après que lui et l’Argentine ont remporté la Copa America plus tôt cette année. Il était l’un des nombreux athlètes impressionnants à se présenter à l’événement avec sa famille et avait fière allure.

L’apparition de Zendaya et Tom au Ballon d’Or intervient après qu’ils aient été vus en train de se réunir pour un dîner à Paris le 28 novembre. Ils ont apprécié la nourriture au restaurant français