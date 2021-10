Zac Efron fête ses 34 ans avec une photo sexy torse nu en Thaïlande : «vieillir»

Zac Efron a montré son corps déchiré sur une photo torse nu prise en Thaïlande pour célébrer son 34e anniversaire.

Zac Efron fait «vieillir» bien paraître ! L’acteur de Baywatch a eu 34 ans le 18 octobre et a célébré le grand jour en montrant son corps déchiré sur une photo torse nu mouillée publiée sur son Instagram.

«C’est encore mon anniversaire ? Je vieillis maintenant, merci pour les vœux d’anniversaire à tous, je vous aime», a écrit Efron dans la légende de la photo, qui a été prise en Thaïlande. «Je suis tellement chanceux de pouvoir participer à cette balade incroyablement amusante avec vous tous.»

Sur la photo, on voit Zac dégoulinant en sortant de l’océan. À ses côtés se trouve son chien bien-aimé Maca, qu’il a adopté en 2018. «Celui-ci est très spécial car je peux le passer en Thaïlande, aux côtés des acteurs et de l’équipe les plus talentueux et gentils, pour faire un film qui, je pense, sera génial.»

Zac a ajouté, faisant référence à son film AppleTV +, The Greatest Beer Run Ever. «Ça ne pourrait pas être un moment plus heureux dans ma vie. Je vous aime tous tellement.»

Mais il n’y a pas que Zac qui sourit, car ses fans ont eu leurs propres réactions face à leur idole ! Un fan, @thejunkfairyok, a approuvé la photo en commentant : «Je pense que c’est un cadeau d’anniversaire pour nous ! Un autre fan, @esthersd, a accepté et a écrit dans les commentaires: «OMGGG SOOO PERFECTTTTTT.»

En plus de son projet actuel, Zac joue dans le prochain remake du film à succès de 1987, Trois hommes et un bébé. Il travaille également sur la deuxième saison de Down to Earth avec Zac Efron sur Netflix, dont le tournage a commencé en mars.

La star célibataire s’est séparée de son ex-petite amie mannequin australienne Vanessa Valladares, 25 ans, en avril 2021 après une relation de moins d’un an.