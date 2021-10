Yaya Touré : une grosse mauvaise nouvelle pour la star ivoirienne

Leo a de nouveau apprécié le Monumental avec le 3-0 de l’Argentine contre l’Uruguay: il a fait jouer tout le monde et a marqué le premier presque accidentellement avec une assistance sensuelle.

Cette fois Messi n’a pas pleuré au Monumental, comme il l’avait fait la dernière fois, après avoir battu la Bolivie lors du premier match disputé en Argentine après la conquête de la Copa América au Brésil.

Cette nuit-là, joie et soulagement s’étaient mêlés. Maintenant, après la victoire avec une exposition contre l’Uruguay, il n’y avait que du bonheur et un grand sourire sur le visage de Leo. Pas de larmes.

Le capitaine avait déjà bouclé un jeu de collectionneur dans cette version de 34 ans qui l’exhibe davantage en tant que constructeur, maniant toujours le ballon, faisant, jouant et faisant jouer tout le monde, criant aussi son 80e but en équipe nationale, un but il a marqué par inadvertance, car son intention initiale avait été une douce passe décisive pour Nicolás González, qui n’a pas réussi à se connecter et a laissé le gardien Muslera hors de propos.

Il venait de profiter d’une fête et les 10 bleu clair et blanc n’ont pas hésité : «Ce fut une autre nuit inoubliable. Le côté humain est impressionnant. C’est de plus en plus beau de pouvoir profiter comme ça. Espérons que cela dure longtemps. La communion qui s’est créée avec le public nous aide beaucoup quand les choses tournent mal».

L’Argentine avait dessiné une nuit de rêve et Messi l’a donc analysé : «Nous avons joué un grand match et nous grandissons beaucoup en jeu et en possession de balle.»

Là, le désormais footballeur du PSG a exalté le rival : «L’Uruguay est difficile, car il vous attend, il recule et de nulle part il génère du danger. Nous savions ce que nous allions trouver, mais une fois que nous avons marqué le premier but, nous avons commencé à trouver les espaces et nous avons été patients».

Avant que l’Argentine ne retrouve la force, avec un résultat de zéro à zéro, Emiliano Martínez a apporté un soutien solide à trois situations de but clair. Et Messi à son gardien de nouveau de relever : «Quand ils l’atteignent, il répond toujours. Il a été créé depuis la Copa América. Nous avons l’un des meilleurs gardiens du monde».

En pensant au Qatar, sur la route de la Coupe du monde, Leo a déclaré : «Nous savions que nous devions gagner les six points à domicile lors de cette triple date. Nous avons déjà fait le premier pas et il nous en reste un de plus, jeudi avec le Pérou. Si nous partons avec sept unités, nous serons très bien logés». Jouer comme ça, c’est sûr.