Yaya Touré 8e, Adebayor 4e, Drogba 2e : le top 10 des meilleurs buteurs africains de la Ligue anglaise

Thibaut Courtois, qui était sur le point de sortir de sa cage inviolée lors du Clásico face au FC Barcelone, a montré sa joie de la victoire et aussi d’avoir poursuivi le plan de Carlo Ancelotti.

Courtois a évoqué son genou, qui a dû être soigné dans les dernières minutes. «Maintenant, je me sens un peu lourd. Dans le jeu, je me suis blessé mais ensuite j’ai pu lancer longtemps, alors j’espère que ce n’est rien. Maintenant, les médecins vont me regarder pour le voir», a-t-il déclaré.