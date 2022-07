Xavi va leur dire qu’ils doivent partir : «Barcelone doit les vendre…»

Xavi Hernandez est déjà en charge du FC Barcelone lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis et ce dimanche, il aura un test solide, lors du match pas si amical contre le Real Madrid, une pratique qui se répète de plus en plus avant pour que la saison régulière 2022-23 commence, compte tenu de l’énorme business que représentent les deux équipes. En ce sens, Xavi, satisfait en partie des renforts, est un peu inquiet sur les sorties, puisque les plus importantes ne se matérialisent pas, donc le stratège devra se mettre à l’exécution.

Et selon Sport, Xavi Hernandez a prévu de parler avec des joueurs qui visent à être les transferts les plus forts : Frenkie de Jong et Memphis Depay . Le duo néerlandais pourrait rapporter à Barcelone jusqu’à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et cela, à ce moment précis, est quelque chose à ne pas manquer.

Mais au-delà de l’urgence économique, il y a aussi le besoin sportif. Xavi Hernandez estime que les deux n’ont pas leur place dans ce «nouveau Barcelone 2022-23»: au milieu de terrain Frenkie de Jong ne pourra pas avec la portée que le DT préfère avant: Pedri González, Gavi, Franck Kessié, Pablo Torre, Sergio Busquets, Alex Collado et Nico González, ce dernier avec une importance inhabituelle pour être le deuxième de Busquets. Devant Depay, quant à lui, est le dernier en ligne derrière Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Raphinha.

L’intérêt de Manchester United pour Frenkie de Jong est déjà connu. L’offre est claire et il y a un accord total avec le FC Barcelone pour environ 85 millions d’euros. Erik ten Hag, qui l’a eu à l’AFC Ajax, veut De Jong dans «son United».

Le problème, c’est que le milieu défensif ne veut pas quitter le Barça et il faudra le convaincre, toujours en bons termes, de baisser la tête et de faire ses valises pour l’Angleterre. Le joueur s’y sent bien, au Barça, mais il y a aussi un important conflit salarial à régler même s’il décide de partir.

Dans le cas de Depay, il a aussi un grand intérêt pour la Premier League, et c’est Tottenham qui, dans son cas, jouera la Ligue des champions. Barcelone demande 20 millions et le laissera partir sans problème.

Un autre aspect qui place Depay parmi les indésirables est que son numéro 9 sera attribué à Lewandowski, la nouvelle superstar de l’équipe. Le club a promis au Polonais ce numéro, qu’il utilisait déjà au Bayern Munich.

Depay ne s’opposera pas à une sortie comme De Jong, mais il veut étudier un peu plus l’option de Tottenham, qui n’est pas Barcelone, bien sûr. Outre ces deux grands noms, le club sortira également Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig et Neto.