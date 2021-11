Xavi, très proche du Barça : les dernières nouvelles sur sa signature

Manchester United ne passe pas un bon moment. Avant cela, les problèmes entre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers commencent à tomber.

Au mauvais climat que connaît Manchester United en raison du fonctionnement de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer après la victoire 5-0 de Liverpool, il faut ajouter un autre problème interne et celui de Cristiano Ronaldo comme principal protagoniste.

La star portugaise est bouleversée par la façon dont l’équipe joue, par les résultats et par certaines décisions de Solskjaer tout au long des matchs. Cependant, maintenant, la colère a également en plus, la mauvaise relation avec Mason Greenwood.

L’attaquant de 20 ans a pris une importance inattendue avec Solskjaer et est devenu une pièce fixe pour le Norvégien. Greenwood a conquis Sancho, Cavani et Rashford, entre autres. Mais la réalité est que Cristiano Ronaldo n’en peut plus.

Selon le Mirror, Cristiano et Greenwood ont eu plus d’une friction dans les vestiaires car le jeune Anglais ne passe pas le ballon aux Portugais et dans presque tous les jeux il botte au but de demi-fond.

Les médias britanniques susmentionnés assurent que Ronaldo a eu plusieurs conversations avec Greenwood pour améliorer cela et lui faire comprendre que plusieurs fois, il est libre de passer.

La vérité est que ces avertissements n’ont pas fonctionné et chaque fois qu’il le peut, Greenwood tire à moyenne distance. «Ronaldo ne comprend pas pourquoi il se lance, comme Van de Beek», remarque Mirror.

La vérité est que Ronaldo est ennuyeux et scandalisé par les résultats. Les derniers jours de Solskjaer semblent approcher.