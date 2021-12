Xavi tient bon à Barcelone, les 9 footballeurs qui ne continueront pas au club

L’attaquant français est de plus en plus loin de renouveler son contrat avec le PSG et tout semble indiquer que son avenir est à la Maison Blanche, même si le Real Madrid doit encore informer le PSG qu’il est en train de négocier avec Mbappé s’il ne veut pas subir d’amende.

Avec seulement six jours pour négocier avec le club de son choix, Kylian Mbappé, est de plus en plus loin de renouveler son contrat avec le Paris Saint Germain et il semble que son avenir serait au Real Madrid.

Maintenant, la grande question maintenant est de savoir quand ces négociations commenceront, si elles le seront immédiatement ou si elles attendront encore un peu.

Selon Mundo Deportivo, une fois les négociations entre les deux entamées, le Real Madrid devra en informer le Paris Saint Germain. Parce que cela est établi à l’article 18 du Règlement et du Statut du transfert des joueurs de la FIFA.

Il précise que : «Un club souhaitant conclure un contrat avec un joueur professionnel doit communiquer son intention au club du joueur par écrit avant d’entamer des négociations avec le joueur. C’est-à-dire que si l’entité merengue se débrouille et n’informe pas le PSG de l’état des négociations, elle pourrait subir une amende de 10 à 20 millions d’euros.

Ce que le PSG propose à Mbappé pour renouveler son contrat

Le club parisien insiste par tous les moyens pour renouer avec le footballeur français, et lui aurait proposé un contrat de deux ans, où il encaisserait au total 45 millions d’euros plus d’autres bonus pour les matchs joués, les buts, les passes décisives. De plus, il aurait promis d’être le visage de l’institution et de recevoir les avantages que cela comporte.