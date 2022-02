Xavi surprend : «Messi, Cristiano, Pelé ou Maradona ? Je confirme. C’est le meilleur…»

Vladimir Poutine a snobé à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour son choix des plus grand footballeurs du monde – mais en toute honnêteté, en ce moment le président russe a d’autres choses plus importantes en tête avec cette tension en Ukraine.

Bien que les deux footballeurs aient remporté à eux deux 12 Ballon d’Or combinés, le président de la Russie, 69 ans, n’a pas pensé à sélectionner l’ as de Manchester United ou le héros du PSG dans ses choix des meilleurs joueurs de la planète.

Au lieu de cela, Poutine a plutôt opté pour Pelé et Diego Maradona comme réponses pour les deux premières places avec le duo dominant la scène du football tout au long des années 1960 et 1980 respectivement.

Et pour compléter son trio, il a cité Lev Yashin, une figure du patrimoine footballistique international. Un gardien de but qui a été un personnage historique de l’URSS.

Vladimir Poutine a choisi Pelé comme l’un de ses meilleurs choix pour le plus grand footballeur du monde

Le meilleur buteur de tous les temps du Brésil, le champion argentin de la Coupe du monde et le neuf fois gardien de but européen de l’année sont sans aucun doute des choix solides de Poutine, mais l’absence de Messi ou de Ronaldo est frappante.

Les deux ont brillé à l’ère moderne, déclenchant le débat GOAT en raison de leur pedigree de buteur. Messi est sept fois vainqueur du Ballon d’Or tout en accumulant le plus de buts et de passes décisives en Liga .

Alors que Ronaldo a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises et est le plus grand buteur de l’histoire et de la Ligue des champions. Mais il semble qu’aucun des deux ne soit assez bon pour figurer sur la liste de Poutine.

Bien qu’il soit possible que le président russe soit un fan inconditionnel de Ronaldo en raison de son amour intense de la forme physique personnelle.

Poutine consacre deux heures par jour à se maintenir en forme et est un nageur passionné et un utilisateur de salle de sport, tout en profitant de temps en temps de la séance d’entraînement au judo.

«Je joue aussi au hockey, mais pas aussi souvent que je le voudrais», a admis Poutine à l’agence de presse russe Tass. «Ce serait exagéré de dire que je ‘joue’ réellement, mais j’essaie vraiment.»