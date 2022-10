Xavi sur le penalty non sifflet : «je suis en colère parce qu’on a subi une injustice»

À la 92e minute, les joueurs de Barcelone ont exigé un penalty dans la zone de l’Inter Milan après une main de Dumfries, mais l’arbitre du match a rejeté la plainte des Catalans.

Pour Pavel Fernández sur Radio MARCA : «Le joueur de l’Inter étend son bras dans une position clairement pas naturelle. Barcelone devrait demander des explications. C’est un penalty très clair que Vincic aurait dû signaler lors d’une très mauvaise soirée pour l’arbitre slovène».

Barcelone a laissé le San Siro indigné après la décision controversée de l’arbitre slovène Slavko Vincic, très contestée par les joueurs et par Xavi Hernández sur le terrain. Après plusieurs minutes d’examen, l’arbitre ne s’est pas rendu sur le moniteur VAR pour voir le jeu, et la possibilité d’une égalité pour Barcelone est passée à côté.

«Je suis énervé parce que c’est une injustice que nous avons dû subir. Nous avons subi une défaite très importante. Il nous reste trois finales dans une situation très inconfortable. L’arbitre devrait parler. Pour moi, L’arbitre devrait sortir et donner des explications. Il ne voulait pas me les donner», a déclaré Xavi.

«Il m’a donné des explications sur les jeux qu’il a annulés mais je lui ai posé des questions sur le dernier. C’est la Ligue des champions et nous devrions mieux concourir. Nous l’avons essayé de l’extérieur et nous avons généré plus qu’eux mais ils défendent très bien. Je suis inquiet pour la défaite, c’est une situation complexe et il nous reste trois finales», a-t-il reconnu.