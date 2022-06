Xavi sourit : le gardien qui a demandé et pourrait rejoindre Barcelone

Barcelone a un gardien sous le radar et maintenant ils peuvent le signer à moitié prix.

L’objectif est l’une des positions que l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez aimerait renforcer. Malgré cela, Barcelone a d’autres priorités à renforcer, mais il doit aussi penser à un gardien face à une éventuelle sortie de Neto.

L’un des candidats à rejoindre le club Blaugrana est Luis Maximiano, le joueur de 23 ans défend le but de Grenade et est dans le dossier de Barcelone et est au goût de l’entraîneur.

Le gardien portugais est arrivé à Grenade la saison dernière et a signé avec le club andalou jusqu’en 2025, son coût était de 4,5 millions d’euros plus un autre demi-million en variables, au moment où le club catalan avait déjà tenté de le signer, mais sa clause était de 25 millions d’euros, mais maintenant avec la relégation de Grenade, cela a réduit de moitié la valeur de la clause de sortie du gardien de but.

L’actualité de Maximien

Le gardien de but est actuellement celui avec le plus d’arrêts en Liga avec un total de 127 et cela a amené non seulement Barcelone à le regarder.

Napoli marche également dans les pas du gardien puisqu’il pourrait y avoir un départ imminent de David Ospina et Alex Meret, les deux gardiens de l’équipe italienne sont à la limite de leur contrat.

Une autre équipe qui veut l’ajouter est Almería, l’équipe a reçu plus de 10 millions après la vente de Darwin Nunez à Liverpool, rappelez-vous que cet argent était pour les droits de formation.