Xavi Simons avoue : «J’ai grandi en regardant Cristiano et Messi mais le meilleur…»

Avant de quitter le PSG pour se lancer dans l’aventure dans son pays natal avec le PSV, Xavi Simons a été invité à participer à un quiz dans lequel il devait décrire brièvement Lionel Messi. Et bien qu’il ait également grandi en regardant Cristiano Ronaldo, sa réaction immédiate a été de révéler qu’il considère le génie argentin comme le plus grand de tous les temps.

Il est sûrement bien conscient de l’héritage d’autres personnages historiques tels que Ronaldo Nazario, Diego Maradona et Pelé, mais le jeune joueur formé au FC Barcelone a conclu que l’actuel capitaine de l’équipe nationale d’Argentine est le véritable GOAT.

«Comment le décririez-vous (Lionel Messi) ?» lui a-t-on demandé dans une vidéo postée sur le compte officiel du Paris Saint-Germain. Et le jeune homme de 19 ans, qui a quitté la France en tant que champion de Ligue 1, a simplement répondu : «GOAT»

En effet. quelle que soit la réponse donnée à ce débat, il y aura toujours une controverse. Et au-delà de toute contestation, la vérité est que Xavi Simons dispose de nombreux arguments pour étayer son opinion.

Il a placé comme meilleur joueur de l’histoire celui qui, en plus d’être le plus grand vainqueur du Ballon d’Or, et du Pichichis, possède les meilleurs records individuels de l’histoire du football professionnel. La grandeur de Lionel Messi est tout simplement incontestable.

Lionel Messi (7) et Cristiano Ronaldo (5) sont les joueurs qui ont remporté le Ballon d’Or le plus de fois dans l’histoire. Les footballeurs les plus réguliers de tous les temps.

Par ailleurs, Lionel Messi (6) a dépassé Cristiano Ronaldo (4) en tant que joueur ayant remporté le plus de fois le Soulier d’or européen. Sans se concentrer uniquement sur le scoring, il a dominé comme personne d’autre dans cette facette du jeu.

En compétition directe en Espagne, Lionel Messi (5) a remporté plus de Pichichis (3) que Cristiano Ronaldo. Au final, avant de quitter le FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé avec 8 Pichichis dans son escarcelle personnelle.

Et pour rappel, Xavi Simons a rencontré Lionel Messi lorsqu’il était à La Masia et l’a ensuite retrouvé comme coéquipier dans l’équipe première du PSG. Il a pu partager de bons moments avec son idole.