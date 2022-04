Xavi Simons avoue enfin la vérité : «Je vois Neymar un peu comme…»

Dans ses quelques interviews depuis qu’il est au PSG, Lionel Messi a tenté d’expliquer indirectement qu’il a peu d’amis au FC Barcelone, et qu’ils restent les mêmes que toujours.

Des compagnons y ont laissé beaucoup, mais de vrais amis, comptés à la main. Et celui qui ne figure pas sur cette liste exclusive est Gerrard Piqué.

Le défenseur central ne le dit pas tout haut, mais il ne le nie pas non plus : il n’est pas un ami de Messi. Bien sûr, cette fois, ils lui ont demandé directement et il ne savait pas quoi dire.

Dans une interview pour le podcast The Wild Project, Pique a raconté de nombreuses anecdotes, certaines pas bonnes du tout, comme lorsqu’il est allé s’entraîner avec une terrible gueule de bois malgré la colère et l’avertissement de Guardiola, à l’époque où ce dernier était entraîneur, en 2011 ou 2012.

La partie gênante est venue lorsque l’intervieweur, Jordi Wild, lui a directement demandé «S’ils étaient amis avec Messi». Là, il était hésitant et a donné mille tours.