Xavi s’apprête à corriger l’une des erreurs de Koeman, voyez combien cela coûtera à Barcelone

Ronald Koeman a fait pas mal de dégâts à Barcelone. Xavi a décidé d’en corriger un, mais cela coûtera de l’argent au club.

Le temps de Ronald Koeman est révolu mais certains des effets de certaines mauvaises décisions de l’ère Koeman seront encore là pendant longtemps pour que Xavi puisse annuler la plupart d’entre elles, si on ne fait pas attention, il pourrait passer son temps à réparer les erreurs de Koeman et ne pas le faire n’importe quoi.

L’un des nombreux défauts de Koeman a été de prêter le jeune ailier Francisco Trincao, un joueur que Xavi veut récupérer car il remplit le rôle d’un ailier direct et rapide nécessaire pour mettre en œuvre sa philosophie au Barça. Trincao est actuellement prêté au club de Premier League Wolverhampton Wanderers.

Barcelone a commencé la saison avec des blessures à plusieurs de ses lignes de front et aussi le départ de Messi et Griezmann, ce qui en fait une décision insensée de prêter un joueur dont la position naturelle est sur l’aile et de jouer Sergino Dest qui est un arrière complet sur le aile.

Xavi veut que le prêt de Trincao soit résilié en janvier afin qu’il puisse retourner au club, mais il serait difficile pour Barcelone de convaincre les Wolves de libérer le joueur pour lequel ils ont payé 6 millions d’euros pour signer un prêt sans clause de rupture d’accord dans le prêt.