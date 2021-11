Xavi : quelles sont les trois choses urgentes qu’il doit régler à Barcelone ?

Le Président de la République s’est exprimé sur la course au Ballon d’Or. Son choix est très clair. Passionné de football, Emmanuel Macron a vécu une journée placée sous le signe du ballon rond.

Le Président de la République a d’abord effectué la traditionnelle visite à Clairefontaine, comme il l’avait fait avant la Coupe du Monde 2018. Puis il s’est plié au jeu des médias, avec notamment un entretien pour RMC dans lequel il n’esquive aucun sujet sur l’actualité des Bleus.

Emmanuel Macron vote N’golo Kanté

Avec son regard avisé sur le football, le chef de l’état s’est exprimé sur la course au Ballon d’Or. Et s’il dégage évidemment un joueur de l’équipe de France, il n’opte pas pour un attaquant, mais pour un milieu de terrain. «Honnêtement, quand on voit N’Golo Kanté et le parcours qu’il a fait cette saison avec son club… Je l’espère, le Ballon d’Or». Le pari est lancé.

Pour rappel, N’Golo Kanté a été le grand artisan du sacre de Chelsea en Ligue des Champions.