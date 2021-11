Xavi : «Nous sommes excités, j’ai hâte d’être au Barça»

Lors d’un événement, l’ancien joueur de Manchester United, Louis Saha, a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo qu’il voit comme un extraterrestre.

Pour Louis Saha : «Solskjaer doit être très heureux de son retour, car c’est un extraterrestre. Il peut jouer dans n’importe quelle équipe ou ligue et il marquera toujours des buts. Il a ce dévouement et ce sacrifice que personne d’autre n’a. Et s’il y a un joueur avec influence dans le monde, c’est Cristiano Ronaldo» , a- t-il déclaré.

Concernant leur scène ensemble, il a commenté : «ma relation avec lui était facile parce que nous étions tous les deux des travailleurs acharnés. Si vous ne l’aimez pas en tant que partenaire, c’est parce que vous n’êtes pas un travailleur, c’est aussi simple que cela. C’est impossible de le défendre. Au bout de 90 minutes on sent qu’il peut encore le faire. marquer un but et s’il doit en marquer cinq dans un match il le fait. C’est une machine !»