Xavi ne veut plus de lui à Barcelone : «Il faut le vendre…»

Le chanteur Joochar, un membre du groupe de rap ivoirien Kiff No Beat. Comme de nombreux artistes avant lui, c’est dans la chorale de son église qu’il découvre ses talents artistiques. Il dévoile un nouveau single intitulé «Yeu m’en fou de ça».

À l’âge de 15 ans, il écrit des poèmes et des textes qui le dirigent vers le rap et le ragga-dancehall. Il forme en 2009 le groupe Jek Boyz avec son ami El Jay.

Plus tard, le duo rejoint le collectif Kiff No Beat. Joochar est né le 15 novembre 1990 à Abidjan d’un père journaliste et d’une mère institutrice. Le métier de son père y est pour beaucoup dans son choix de carrière.

Ce n’est qu’en 2021 avec le succès de «Moi aussi» que Joochar décide de proposer des titres en solo. Il a d’ailleurs clôturé l’année avec «Mapouka» en duo avec la star Ariel Sheney.

Aujourd’hui, il revient avec «Yeu m’en fou de ça», une chanson écrite pour les débrouillards et ceux qui tracent leur voie à la force de leurs bras pour s’en sortir honnêtement.