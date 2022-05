Xavi lui a dit «trouve-toi un club» et Barcelone demande 10 millions pour lui

Cristiano Ronaldo combine à bien des égards les mots «luxe» et «privilège» et ce cas pourrait en être le meilleur exemple. Qui a fait? Eh bien, Cristiano Ronaldo a acquis une montre-bracelet spectaculaire et exclusive de la marque Jacob & Company, d’une valeur d’un million d’euros et qui s’inspire d’un autre de ses «jouets chers», une voiture Bugatti Chiron.

Ce n’est pas tout, il n’en existe que 126 exemplaires dans le monde, aussi exclusifs que les voitures de sport que son impressionnante collection personnelle.

Fabriquée par la marque précitée Jacob & Company, cette montre à l’allure sportive, justement, possède un cadran rectangulaire avec un boîtier en acier inoxydable et orné de 232 diamants taille baguette et de 109 saphirs noirs et des aiguilles couleur bronze parmi lesquelles on peut voir le marque de “CR7”.

Impressionnant. Ce n’est pas tout, d’ailleurs, comme on le voit sur la photo ci-dessus, il porte le logo Chiron et imite les moteurs W16 de la voiture dont il s’inspire.

Comme tous les millionnaires, Cristiano Ronaldo porte cette montre accrocheuse lors d’occasions spéciales. Il convient de noter que cette montre est le produit de l’union que Bugatti et Jacob & Company ont signée en 2019 pour faire des choses exclusives qui n’ont jamais été vues auparavant.