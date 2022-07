Xavi : «Les noms ne comptent pas ici, mais…»

L’entraîneur du FC Barcelone , Xavi Hernandez, était très satisfait du rôle de ses joueurs après avoir battu le Real Madrid 0-1.

L’Egarense a souligné qu’«au Barça, il n’y a pas de matches amicaux, il y a des opportunités, il y a des choses à voir mais nous sommes en pré-saison et nous jouons déjà des choses. Et plus contre Madrid. Nous voulons gagner, nous voulons concourir et Je pense qu’on a très bien fait, on a souffert au final mais je pense qu’on a su condamner, on a été meilleurs qu’eux, avec des notes très positives, avec d’autres qu’il faut évidemment améliorer, notamment au niveau physique, mais nous sommes en pré-saison. Je suis assez satisfait, je dirais, très content, pas à cause de la victoire, ça aussi, mais à cause des sensations que nous avons données».

Dans son analyse du match, il a déclaré : «Je pense que la première mi-temps a été excellente et nous les avons dominés à tout moment. Nous nous sommes créés des occasions et les nouveaux joueurs se sont très bien compris. le plateau très expérimenté avec Modric, Kroos et Casemiro qui dominaient un peu plus sur la fin. On a très bien fait avec un pressing haut, ça nous a coûté le problème physique à la fin mais on a été bons. On a bien attaqué, on a bien défendu, on avait de la personnalité Et en général je suis assez satisfait.

Interrogé sur l’effectif qu’il garde, il a répondu que «non, pas moi, le Barça. Le Barça. Je pense que nous faisons tous un effort, le président, la zone sportive, avec Mateu et Jordi, et nous en tant que staff. J’ai déjà dit que nous étions comme une famille et nous voulions rendre le Barça encore meilleur. Les sensations sont bonnes et positives. Je pense que nous formons une grande équipe mais à la fin il faut le montrer».

Passant aux noms propres, de Raphinha et Lewandoski ont déclaré que «vous avez déjà vu Raphinha, capable de faire la différence, très dynamique, il peut jouer sur les deux ailes. Et Robert est une star mondiale.

Une star mondiale qui vient avec une humilité formidable, qui vient nous aider et qui s’est adapté très vite. La vérité est que je suis très content de ces deux incorporations qui en même temps vont donner beaucoup de concurrence aux gens au sommet et donc nous allons tous nous réveiller un peu».

Interrogé sur l’éventuelle arrivée de Koundé, il a dit qu’il parlait de «joueurs qui sont déjà là. On va essayer de renforcer, logiquement, tous les postes. L’objectif est qu’il y ait deux joueurs très compétitifs par place et c’est ce que nous faisons mais pour le moment il n’y a rien».

Enfin, concernant le rôle réservé à Piqué, il a souligné qu’«un rôle comme tout le monde. Tout le monde repart de zéro. Tout le monde concourt. nous nous entraînons très bien et aujourd’hui nous avons vu un très bon test de l’équipe».