Xavi lâche la vérité : «C’est le meilleur défenseur de l’histoire et de tous les temps…»

Xavi Hernández est habituellement très énergique dans ses déclarations. Et il l’a encore confirmé lorsque, dans une dynamique avec les médias officiels du FC Barcelone, on lui a demandé de parler de ses légendes préférées par poste.

En plus de reconnaître son immense admiration pour les figures qu’il partageait avec Víctor Valdés, Andrés Iniesta et Samuel Eto’o, l’actuel manager blaugrana a dédié un compliment superlatif au légendaire Carles Puyol.

Tout d’abord, El Maestro a déclaré que son ancien coéquipier est le meilleur défenseur de l’histoire du Barca. Et pour terminer sa description, il a ajouté qu’il le considère également comme le meilleur défenseur central de tous les temps.

«En tant que défenseur, je choisis Puyol. Pour moi, c’est le meilleur défenseur de l’histoire du club et peut-être de tous les temps“, a commenté le champion du monde, dans une vidéo (2021) qui est publiée dans les médias officiels du FC Barcelone. Ce type d’opinion suscitera toujours un débat.

La certitude, c’est que la grandeur de Carles Puyol est tout simplement incontestable. Dès que l’on parle de l’art de défendre, il faut immédiatement faire référence à l’ancien capitaine blaugrana.

Pour le temps où il a joué au plus haut niveau de l’élite, pour ses performances face aux meilleurs attaquants de l’époque et pour ce qu’il a gagné avec son club et son équipe nationale, il a laissé une trace éternelle dans le plus beau sport du monde. De plus, il a toujours été un gentleman sur le terrain. Un exemple absolu en tant que professionnel.