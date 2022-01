Xavi : «Je dirais que… est le joueur le plus talentueux»

Dans des propos (2018) recueillis par les médias officiels du club de Culé, El Maestro, qui est actuellement l’entraîneur de l’équipe première de l’entité Blaugrana, a assuré qu’Iniesta est le footballeur espagnol le plus talentueux qu’il ait vu de toute sa vie.

C’est un immense compliment étant donné que Xavi a partagé avec des légendes très spéciales d’Espagne telles que Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, David Silva, Xabi Alonso, Sergio Busquets, David Villa, Fernando Torres et Raúl González Blanco.

«Je dirais que (Andrés Iniesta) est le joueur le plus talentueux de l’histoire du football espagnol que j’aie jamais vu. C’est un joueur incroyablement talentueux. C’était un passé de partager des moments avec lui sur le terrain. Nous avons pu obtenir le plus de succès possible avec le Barça et l’équipe nationale espagnole. C’est une personne formidable. Il est un exemple pour tout le monde», a déclaré l’ancien Al-Sadd.