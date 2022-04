Xavi Hernandez réagit l’invasion des supporters de l’Eintracht Francfort au Camp Nou

La nuit du jeudi 14 avril 2022 restera dans l’histoire -de manière négative- du FC Barcelone. Et c’est que, en plus de subir une élimination de l’UEFA Europa League, des millions de culés ont vu comment leur stade était habillé de blanc.

Malgré le fait que seuls 5 000 billets sont attribués aux supporters extérieurs, plus de 30 000 supporters de l’Eintracht Francfort ont réussi à entrer au Camp Nou. C’est parce que – apparemment – des milliers de membres de Blaugrana ont accepté de vendre leur place aux fans du club allemand.

Même s’il n’a pas voulu s’en servir comme excuse, Xavi Hernandez, l’entraîneur du Barça, a avoué qu’il était très déçu de voir ce qui s’est passé dans les tribunes de son tribunal.

Ils s’attendaient à une majorité écrasante du Barça. Et cela ne s’est pas produit. Il a estimé que c’était comme une finale dans un lieu neutre, où 50% sont vendus pour une équipe et 50% pour l’autre.

«Déçu (…) Tout d’abord, merci beaucoup à tous les culés qui sont venus, qui ont encouragé. Mais le sentiment était que c’était comme une finale, que la moitié du peloton était divisée. Il semblait que les billets avaient été partagés : la moitié pour eux et l’autre moitié pour le Barça.

Décevant. Le club regarde ce qui s’est passé. Un jour, nous avons besoin d’un environnement en notre faveur, nous ne l’avons pas eu. Pour le moins c’est décevant. Mais ce n’est pas une excuse. Dans le match que nous n’avons pas livré, nous n’avons pas eu un bon match nul».

Le Maître pense que c’était une erreur de calcul, une erreur de planification. Il attend, comme tout le monde à l’intérieur de l’entité, l’explication de la direction :

«Ce qui est clair, c’est que c’est une erreur de calcul, une erreur de planification. Jouer à domicile, cela ne peut pas nous arriver. Remercier les Catalans qui sont venus, qui ont beaucoup encouragé l’équipe. Et c’est dommage qu’on n’ait pas pu récolter cette victoire, ce classement pour la demi-finale.

C’est une erreur de calcul et que le club travaille. Voyons ce qui va arriver. On veut savoir depuis le vestiaire ce qui s’est passé, pour nous donner une explication. Voyons ce qui va se passer.»

L’invasion n’a pas aidé le FC Barcelone, même s’il ne faut pas la prendre comme prétexte : «C’est clair que ça n’a pas aidé. J’ai essayé de dire aux joueurs que ce qui comptait, c’était ce qui se passait sur le terrain. Logiquement cela a pu nous affecter, notamment les footballeurs.

Nous avons essayé de nous concentrer sur le jeu et nous n’avons pas été bien. Cela n’a rien à voir avec une chose et l’autre, ce n’est pas une excuse. Cela ne nous a pas aidés, mais nous n’avons pas non plus été bons sur le terrain. Nous acceptons la défaite. Nous félicitons l’Eintracht car ils ont su profiter de leurs atouts, qui sont nombreux».