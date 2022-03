Xavi Hernandez ne veut pas de lui et lui a dit de quitter Barcelone

Il a été interviewé par le média catalan RAC1 et a laissé plusieurs déclarations sur le futur proche du FC Barcelone. L’un d’eux a été la réponse énergique à une question sur Lionel Messi et un éventuel retour de l’Argentin dans l’équipe, ce qui avait été discuté il y a quelques semaines. Joan Laporta a renoncé à toute possibilité.

«S’il y a des options pour que Messi retourne au Barça ? Je n’ai reçu aucun message de lui ou de l’environnement qu’il veut revenir, et maintenant nous ne l’envisageons pas. Nous construisons une nouvelle équipe, avec des jeunes et un peu d’expérience, la symbiose fonctionne.

Bien sûr, j’aimerais qu’il vienne inaugurer le nouveau stade, qui est aussi la maison de Leo, c’est l’un des grands architectes qui ont fait grandir le Barça. Maintenant, nous avons une relation moins fluide, je m’en souviens avec effet, j’espère que lui aussi».

«Il est à Paris, est-il triste ? Je sais ce qui se dit mais je ne lui parle pas. J’entends des commentaires de personnes proches de lui, Barcelone tire beaucoup, il a une belle famille et je me suis senti mal presque plus pour la famille que pour lui.

Pour moi, je suis sûr que ce n’était pas facile, mais comme c’est arrivé, je pensais qu’avant c’était l’institution, je ne pouvais pas le mettre plus en danger. Je pense que nous avons fait ce que nous devions fais.» Laporta a coupé toute possibilité, pour le moment.