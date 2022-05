Xavi Hernández : «La différence, c’est que nous, nous avons terminé le Real Madrid»

En conférence de presse avant le match contre le Betis, correspondant à la 35e journée de LaLiga, Xavi Hernández a livré sa vision de la concurrence historique qu’entretient son club avec le Real Madrid ce vendredi.

Les Culés tenteront d’assurer leur deuxième place au classement face aux champions de la Copa del Rey, qui eux visent une qualification pour la Ligue des champions.

La Liga reportée par le Real : «On m’a dit en novembre que l’objectif principal du Barça était de se qualifier pour la Ligue des champions. Je suis venu ici pour me battre pour des titres et nous verrons l’année prochaine.

Mais cette année, il est clair que l’objectif est d’accéder à la Ligue des champions. Nous devons être réalistes, car telle est notre situation. A partir de là, l’année continue.»

Le Real Madrid en LDC comparé au Barça : «C’est le message de l’histoire du Barça. Il faudrait des années pour jouer ou gagner d’une manière différente. Je ne sais pas si cela prendra dix, quinze ou vingt ans.

En jouant avec ce modèle de jeu, nous avons remporté cinq titres de la Ligue des champions et la reconnaissance des gens dans le monde entier. Les gens se souviennent toujours du Barça de Guardiola, de Messi, et ils nous reconnaissent comme la meilleure équipe de l’histoire.

Outre le fait de gagner, la manière dont vous gagnez est importante. Je n’ai aucun doute. Et si vous perdez et faites match nul, vous devez insister pour y croire. Au Barça, c’est comme ça. Le message est que vous devez insister et que vous devez croire.

Que ce soit moi le coach ou que ce soit quelqu’un d’autre, nous devons emprunter cette voie. L’histoire nous le dit. En concourant de cette manière, le Culé se sent plus fier. Et sans comparaison avec une quelconque équipe, le joueur y prend plaisir.»

Style différent du Real : «Nous avons un autre modèle de jeu et une autre équipe de joueurs, et nous avons aussi pu gagner des matchs que nous pensions perdus, comme à San Sebastian ou Villarreal. Il y a des circonstances.

Mais le Real a ça. Quand tu leur pardonnes, ils peuvent revenir. Il n’y a pas d’autre secret. S’ils nous avaient mis le 1-2, ils seraient sûrement revenus, ils ont la foi.

C’est dans leur ADN. Nous avons un autre type de jeu. L’équipe qui mérite le plus ne gagne pas toujours, c’est aussi capricieux que ça.»

La valeur de la victoire au Clasico : «Nous lui avons donné de la valeur à ce moment-là. Et maintenant aussi. Mais cela ne signifiait aucun titre. Je pense que la différence c’est que nous, quand nous avons eu l’occasion de les terminer, nous l’avons terminés.

Le Real, comme l’histoire nous le dit, si vous les laissez marquer à 0-2 ou 0-3, ils reviennent toujours. Nous accordons beaucoup d’importance à ce 0-4, bien sûr. Et gagner comme ça et de la manière dont nous l’avons fait nous montre comment nous devons être compétitifs.»

Amélioration de l’équipe : «Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis que j’ai repris les rennes en novembre. Nous avons bien joué dans de nombreux matchs, nous avons eu de bons résultats… mais c’est un processus et maintenant nous devons entrer dans la Ligue des Champions. Nous travaillons dur pour ça.»