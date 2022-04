Xavi furieux contre le conseil d’administration du Barça : «Ils nous ont tout balancé..»

Le cauchemar de Donnarumma semble ne jamais finir. Le gardien italien connaît une forte baisse de ses performances ces derniers matchs et le classique contre Marseille n’a pas fait exception.

Le gardien n’a pas pu garder le ballon, il a laissé le ballon mort dans la surface et Duje-Caleta Car en a profité pour faire 1-1 face au PSG.

Donnarumma commet des erreurs typiques d’un gardien amateur. Le gardien italien n’a pas pu tenir le ballon face au grand centre de Payet, a laissé le ballon mort dans la surface de réparation et Duje s’est emparé du rebond pour faire 1-1 PSG-Olympique de Marseille.

Premier match du classico de la saison à Paris, premier but de l'@OM_Officiel, pas le plus beau des buts mais but il y a et de qui ? De Duje Caleta-Car dans un cafouillage sans nom 🤣 : pic.twitter.com/khjs6aZbFx

