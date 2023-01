Xavi fracasse le Real Madrid après la victoire de la Supercoupe d’Espagne

Ce dimanche, le FC Barcelone a battu le Real Madrid 3-1 pour remporter le plus grand titre de l’Espagne. Après le match, Xavi a supposé que gagner la Super Coupe d’Espagne contre son rival éternel, le Real Madrid, a renforcé la confiance de l’équipe.

«Il nous fallait plus que le Real Madrid, c’est sûr. Donnez-nous la morale. Je suis content pour les joueurs, pas pour moi. Ils fonctionnent bien et il y a une super ambiance dans le vestiaire. Ils le méritent», a déclaré l’entraîneur de l’équipe catalane après la finale disputée à Riyad, en Arabie saoudite.

Xavi a souligné la bonne prestation du Barça et le fait que les joueurs avaient bien interprété la stratégie, avec quatre milieux de terrain, au lieu du 4x3x3 habituel. «Contre le Real Madrid, vous devez contrôler le jeu d’une manière ou d’une autre. Minimisez les pertes et prenez le contrôle du ballon», a-t-il ajouté.

Sur la performance du jeune Gavi, qui a ouvert la voie à la victoire : «Je n’ai pas de mots. C’est la passion et l’âme pure. Il infecte l’équipe et n’a que 18 ans, c’est un gamin qui nous émeut tous avec l’engagement qu’il met sur le terrain. C’est un leader né. Il montre une colère spectaculaire et je ne me lasse pas de le louer. Ce garçon n’a pas de limites».

Rappelons que la Super Coupe est le premier titre de Xavi en tant qu’entraîneur de Barcelone, un titre qu’il a remporté six fois en tant que joueur du club.