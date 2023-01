Xavi «en état de choc» après l’arrestation de Dani Alves pour une accusation de viol

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo forment l'un des couples les plus prospères et les plus aimés au monde, donc tout ce qui se passe dans leur vie intriguera leurs followers. Après avoir réussi à soulever la Coupe du monde, l'actualité qui tourne autour du numéro 30 du PSG est une tendance mondiale et celle-ci ne fait pas exception. Il est plus que…